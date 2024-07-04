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Певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию перед концертом

Mash: певца Мазаева увезли в реанимацию перед концертом в Светлогорске

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Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев попал в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, до начала мероприятия 64-летнему вокалисту стало плохо, у певца произошел острый приступ панкреатита. Концерт был отменен.

Музыканта экстренно госпитализировали в Калининграде. После реанимации он попал в хирургию. В больнице Мазаев пробудет несколько дней.

В ноябре прошлого года Мазаев перенес операцию по удалению опухоли.

В феврале 2024 года был экстренно госпитализирован Бари Алибасов. Врачам удалось купировать инсульт, и в марте Алибасова выписали из больницы. Сейчас он борется с последствиями инсульта. 18 июня Telegram-канал Mash заявил, что Бари Алибасов не стал пить антидепрессанты и противосудорожные препараты, которые ему назначили медики после микроинсульта. В тот же день артист опроверг слухи о повторной госпитализации, и заявил, что у него прекрасное самочувствие.

Ранее сообщалось, что сорвавший концерт Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) активист служит добровольцем на СВО под позывным «Макаревич».

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