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Российский блогер признался в краже

Блогер Жидковский рассказал, что украл брелок за €500 из магазина Louis Vuitton

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@zhidkovskiy/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер Алексей Жидковский признался, что украл брелок из магазина Louis Vuitton в подростковом возрасте. Своей историей он поделился на YouTube-шоу «Пацаны».

«Заходишь в Louis Vuitton, покупаешь себе сумочку, видишь там висит брелок за €500. Думаешь: [почему] кусок пластмассы стоит €500? С чего вы это решили?» — вспомнил блогер.

По его словам, он совершил преступление, когда находился в примерочной. Жидковский аккуратно снял с брелока противокражную метку, поскольку знал, как это делается.

В марте Жидковский рассказывал, что его преследовала «психопатка». Блогер заявлял, что фанатка следила за ним на протяжении шести лет. В какой-то момент женщина исчезла. Тогда Жидковский предположил, что поклонницу «положили в дурку».

Алексей Жидковский — популярный российский бьюти-блогер, эпатажный образ которого обеспечил ему 2,5 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В 2020 году он стал обладателем «Премии Рунета» в номинации «Персона года». Жидковский также выпустил автобиографию «Жизнь одна — подумай, а!» в 2021 году.

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