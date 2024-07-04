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В Госдуме оценили слова Михалкова о «нерукопожатных деятелях культуры»

Депутат Драпеко заявила, что не считает врагами не поддерживающих СВО людей

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что не поддерживающие политику государства люди не могут автоматически считаться врагами государства, поскольку у каждого есть право на мнение. Ее слова передает «Ридус».

«Да, в творческой среде есть люди, которым не нравится наша политика. Например, они не поддерживают специальную военную операцию. До тех пор, пока эти люди не начали предпринимать каких-либо действий, направленных на подрыв государства, они не являются нашими открытыми врагами», — отметила парламентарий.

По словам Драпеко, в Госдуме осознают опасность, что подобные деятели культуры могут предпринять какие-либо антигосударственные действия в будущем.

«Если они начнут, то будут тут же укрощены в административном или уголовном порядке», — заявила она.

Тем самым Драпеко прокомментировала слова Никиты Михалкова, который рассказал о существовании списка «нерукопожатных деятелей культуры» в России. По словам Михалкова, в него внесены те, кто остается в России, но при этом не согласен с политикой государства.

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