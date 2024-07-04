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Невестка Светличной об онкологическом заболевании актрисы: «Все стабильно»

Невестка Светличной Ольга заявила, что здоровье актрисы соответствует диагнозу

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Невестка Светланы Светличной Ольга Ивашова в беседе с «Пятым каналом» опровергла информацию об обнаружении у 84-летней актрисы новообразования.

«У нее все стабильно. Все соответствует ее диагнозу», — заявила она.

По словам невестки, в противном случае лечащие врачи Светличной сообщили бы ей о том, что у звезды выявили новые проблемы со здоровьем.

Известно, что Светлана Светличная страдает от деменции. Первые признаки заболевания у знаменитости появились около пяти лет назад. Она жаловалась на провалы в памяти и неадекватные идеи. Из-за болезни актриса считала, что ей чуть более 40 лет.

Недавно Telegram-канал Mash заявил, что у Светличной нашли новообразование под челюстью. Отмечалось, что ее направили к онкологу, чтобы назначить гистологию и подобрать план лечения. Telegram-канал отмечал, что артистке может потребоваться операция.

В конце марта сообщалось, что Светличная была экстренно госпитализирована в Москве из-за проблем с сердцем. Тогда невестка актрисы отмечала, что жизни артистки ничего не угрожает, и она находится под наблюдением врачей.

Ранее Отар Кушанашвили впервые показал себя после госпитализации.

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