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Кинокритик о больших гонорарах Кологривого: «Словил Бузову»

Кинокритик Шпагин: Кологривый устраивал скандалы, чтобы повысить гонорар

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что Никита Кологривый увеличил свой гонорар, поскольку стал более популярен после выхода сериала «Слово пацана». Об этом сообщает издание «Страсти».

«Думаю, у Ольги Бузовой примерно такие же гонорары за роли в кино или театре. Потому что просто она очень известная. Вот Кологривый как раз «словил Бузову». Назовем это так», — пояснил эксперт.

По словам Шпагина, цена за появление Кологривого повысилась не столько из-за таланта актера, сколько из-за известности. Эксперт не исключил, что актер специально устраивал публичные скандалы, чтобы добиться большей популярности.

«За счет этой всей дополнительной популярности еще больше срубить бабла», — отметил он.

3 июля сообщалось, что Кологривый получил сотни тысяч рублей за постановку «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады. При этом в сентябре 2023 года гонорар звезды «Слова пацана» за спектакль составлял всего 8 тыс. рублей.

Ранее комика Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом) оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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