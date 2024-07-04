Калашникова раскрыла, кем хочет стать ее сын: «Главное, чтобы не артистом»

Певица и модель Анна Калашникова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что ее девятилетний сын Даниил мечтает стать ученым или космонавтом.

«Но главное, чтобы не артистом. Хочу, чтобы Даня выбрал мужскую и надежную профессию», — поделилась исполнительница.

Калашникова отметила, что ее сын растет фантазером, который любит придумывать миры и что-то изобретать.

Калашникова воспитывает сына Даниила. Мальчик родился в 2015 году. Исполнительница скрывает личность отца ее ребенка. Певица жаловалась, что мужчина не помогает ей финансово и не навещает сына. Артистка рассказывала, что ей тяжело растить мальчика в одиночку. Она считает, что у ребенка должен быть мужской пример благородства и чести.

Ходили слухи, что отцом ребенка Калашниковой является певец Прохор Шаляпин, так как у артистов был роман в 2014 году. Однако ДНК-тест показал, что музыкант не является отцом ребенка.

В апреле 2024-го Калашникова подтвердила, что тайно вышла замуж. Она не стала раскрывать личность нового супруга. Модель объяснила, что возлюбленный не хочет публичности.

Ранее Анна Калашникова призвала Прохора Шаляпина написать завещание на ее сына.