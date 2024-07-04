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В Кремле наградили Захара Прилепина

Писателю Захару Прилепину вручили орден Мужества и медаль Минобороны в Кремле

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Писатель Захар Прилепин получил орден Мужества в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

Данным орденом награждают за проявление мужества и отваги при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

Прилепину вручили медаль Минобороны России «За укрепление боевого содружества».

6 мая 2023 года в Нижегородской области был взорван автомобиль Audi Q7 с писателем Захаром Прилепиным. Его водителя спасти не удалось, сам Прилепин получил серьезные ранения ног. С места происшествия его на вертолете эвакуировали в одну из московских клиник, где впоследствии провели несколько восстановительных операций.

8 мая Следственный комитет России предъявил Александру Пермякову, подозреваемому в покушении на Прилепина, обвинение в терроризме.

1 августа стало известно, что Захар Прилепин назначен заместителем командира полка Росгвардии «Оплот».

Ранее Захар Прилепин пригласил Кологривого на передовую после слов в поддержку бойцов СВО.

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