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Сын Лимонова может пойти в армию

Актриса Екатерина Волкова предложила сыну пойти в армию

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volkovawolka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Екатерина Волкова призналась в беседе с mk.ru, что ее сын Богдан может пойти в армию.

Волкова рассказала, что предложила пойти в армию после того, как тот закончит вуз. При этом артистка добавила, что сомневается, стоит ли ее ребенка отдавать в войска. Она отметила, что Богдан – гуманитарий.

«Тем более в его случае, когда его отец был самым крутым современным писателем эпохи. И он еще был очень дисциплинированным. Но, с другой стороны, жизнь так жестока, что она требует от мужчин быть очень дисциплинированными, жесткими и последовательными», — заявила артистка.

Волкова родила Богдана от писателя, политика Эдуарда Лимонова. По словам актрисы, сын с детства увлекался историей и проводил много времени за чтением книг, которые потом активно обсуждал с отцом. Волкова говорила, что бывший муж многое вложил в их мальчика, и она ему за это благодарна.

От Лимонова актриса растит двоих детей: помимо Богдана, она также воспитывает 15-летнюю Александру. Супруги расстались, когда Волкова была беременна, однако знаменитость подчеркивала, что они смогли сохранить хорошие отношения после развода, и писатель часто проводил время с сыном и дочерью.

Ранее Екатерина Волкова обматерила эмигрантов в США и ЕС.

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