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Психоаналитик оценила заявления Булановой о заработке мужа

Психолог Смолярчук усомнилась в том, что Буланова не в курсе о заработках мужа

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Владимир Астапкович/РИА Новости/buslya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» прокомментировала заявление певицы Татьяны Булановой о том, что она не знает сколько зарабатывает ее муж.

«Когда Буланова говорит, что ей наплевать, сколько зарабатывает ее муж, что она не хочет об этом знать, позвольте предположить, что она лукавит. Либо она просто знает, сколько он зарабатывает, либо они еще не состоялись как пара», — сказала Смолярчук.

Она подчеркнула, что для того, чтобы строить семью, важно заранее сообщить друг другу о своих денежных ценностях и договориться, как пара будет ими распоряжаться.

В недавнем интервью Леди Mail.ru Буланова призналась, что не знает размер заработка своего супруга Валерия Руднева, поскольку считает, что ее это не касается.

Певица отметила, что у Руднева есть свой бизнес, а также мужчина профессионально занимается теннисом. Он брал паузу в карьере из-за травмы, однако в этом году вернулся в спорт и уже одержал несколько побед на соревнованиях.

Буланова и Руднев поженились 2 июня 2023 года. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Недавно исполнительница рассказывала, что супруг предложил ей усыновить ребенка.

Ранее Буланова рассказала о безрассудных тратах.

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