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Минкульт попросили отменить шоу с Гудковым в кинотеатрах

«Абзац»: общественники попросили Минкульт отменить шоу с Гудковым в кинотеатрах

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Первый канал

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в министерство культуры России с просьбой отменить шоу «Подземелья Чикен Карри «Черное небо вампиров» с участием комика Александра Гудкова. Об этом сообщает издание «Абзац».

Шоу «Подземелья Чикен Карри «Черное небо вампиров» должно пройти в кинотеатрах Москвы, Зеленограда, Химок, Котельников, Смоленска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманской, Великого Новгорода, Набережных Челнов, Чебоксаров, Архангельска и других. Активисты требуют отменить показ из-за участия в нем Гудкова.

«Поскольку показ передачи запланирован в кинотеатрах страны, а одним из выгодоприобретателей является лицо, откровенно поддерживающее террористический режим, считаем необходимым отменить показы передачи во всех кинотеатрах России, где они запланированы», — заявили общественники.

В январе организация «Молодой десант» обратилась в Минюст и СК России с просьбой признать шоумена Александра Гудкова иноагентом. Активисты предполагают, что Гудков дискредитировал ВС РФ. Они заявили, что 24 февраля 2022 года Гудков выступил с фразой: «Мне стыдно, что я родился в этот день». Он также, по их данным, принимал участие в сборе средств для беженцев с Украины, призывал помогать украинцам на своем выступлении в Латвии.

Ранее продюсер рассказал, сколько Гудков мог получать в России до скандала.

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