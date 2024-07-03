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Звезды «Майора Гром: Игра» воссоединятся в новом сериале

Актеры Ольга Сутулова и Матвей Лыков сыграют в сериале «И снова здравствуйте!»

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Пресс-служба Кинопоиска

Актеры Ольга Сутулова и Матвей Лыков сыграют в третьем сезоне сериала «И снова здравствуйте!» Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Сутулова исполнит роль Елены — матери полноправного наследника криминального авторитета Гоши, который не спешит становиться мафиози. Властная и жесткая Елена приехала обратно в Россию из-за границы, чтобы вернуть мафиозную империю и авторитет, который достался семье после мужа. Лыков исполнит роль ее помощника Ивана.

«Всегда сложно прыгать в новый сезон уже существующего проекта, в котором есть сложившийся коллектив, но мне было очень круто и комфортно. Ребята встретили нас гостеприимно», — поделилась Сутулова.

Сериал «И снова здравствуйте!» рассказывает о бандите Борисе, который мечтает открыть свою кондитерскую. Он начинает жизнь с нуля, а помогает ему в этом студент-медик Артем. Их сыграли Андрей Мерзликин и Денис Власенко. Лыков назвал их актерский тандем «невероятно динамичным и захватывающим внимание».

«При этом все параллельные актерские тандемы, которые есть в сериале, тоже невероятно точны. Каждый из актеров попадает в свои роли, это смотрится живо и органично, от экрана невозможно оторваться», — отметил актер.

Лыков признался, что очень волновался перед съемками. Актер был рад, что его партнером по площадке стала Сутулова, с которой он уже снимался в фильме «Майор Гром: Игра».

«Это дало мне надежду, что у нас получится создать нечто свое, непохожее на других. Мой герой, Иван, очень серьезно относится к своему делу и считает свою работу самой важной и интересной в мире. Он готов пойти абсолютно на все ради своего босса Елены Васильевны», — рассказал артист.

Ранее звезда «Майора Грома» рассказал, где бы хотел жить за границей.

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