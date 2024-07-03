Жена Панкратова-Черного уточнила сообщения о его госпитализации

Супруга народного артиста России Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова уточнила сообщения о его госпитализации. Ее цитирует телеканал «360».

«Пожалуйста, не читайте желтуху. У Александра Васильевича все абсолютно нормально», — заверила она.

Таким образом, супруга актера опровергла СМИ о том, что он якобы провел два дня в московской больнице после того, как упал в обморок из-за жары.

Telegram-канал Mash также писал, что у актера якобы выявили поражение мелких кровеносных сосудов мозга, скопление жидкости и признаки атрофии. По данным канала, Панкратов-Черный мог провести в больнице в общей сложности два дня.

В конце февраля Панкратова-Черного выписали из больницы. Его госпитализировали во время гастролей в Красноярске. Тогда актер поскользнулся и упал, сломав пять ребер: три были сломаны со смещением, два — без.

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