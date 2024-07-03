«Ела черную икру»: Арбенина рассказала, как написала «31-ю весну»

Рок-певица Диана Арбенина в именном документальном фильме о себе рассказала, как написала свой хит «31-я весна». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

«Мы стали ездить в Москву из Питера, у нас не было денег на отели, и нас обычно брали к себе какие-то друзья или знакомые друзей. И в какой-то момент меня пустил на постой парень, который был связан с какими-то французами. Он утром ушел на работу, а я проснулась, открыла холодильник, а там не было ничего, кроме трехлитровой банки черной икры. Я взяла гитару, села на подоконник, ела эту икру и так написала «31-ю весну», — вспоминает Арбенина.

Презентация фильма «Арбенина» состоялась в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION. Картину представили сама артистка, режиссер фильма Ангелина Ашман, а также съемочная группа проекта.

В картину вошли эксклюзивные кадры семейной хроники Дианы Арбениной — детские фотографии, снимки петербургского периода и начала истории группы «Ночные Снайперы». Арбенина расскажет о себе и как о рок-звезде, и как о матери двойняшек, оберегающей свою личную жизнь.

Документальный фильм «Арбенина» выйдет в онлайн-кинотеатре 5 июля.

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