Вдовец Заворотнюк удвоил выручку своей школы фигурного катания

Выручка спортивного учреждения «Школа Петра Чернышева» составила 116 млн рублей в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Фигурист Петр Чернышев руководит, а также владеет половиной от общей доли компании, с 2012 года. По данным канала, раньше у спортивной школы были финансовые трудности, однако в 2023 году фигуристу удалось удвоить выручку бизнеса. Прибыль «Школы Петра Чернышева» также увеличилась с 1,5 млн до 3,1 млн рублей.

17 июня сообщалось, что Анастасия Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тыс. рублей. Налоговый долг нашли у ИП актрисы, закрытого в сентябре 2023 года.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. Ее счета заблокировали 1 июня, о налоге стало известно 4 июня.

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