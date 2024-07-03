«Запад не кормит»: Прилепин объяснил возвращение рэпера Slimus в Россию

Писатель Захар Прилепин объяснил возвращении в Россию рэпера Slimus (настоящее имя Вадим Мотылев). Мотивацию Мотылева объяснил в Telegram-канале.
По словам Прилепина, Мотылев покинул Россию в 2022 году и вернулся обратно два года спустя, как «сотни тысяч» уехавших.
«Ответ первый и очевидный: деньги кончились, а крутой и свободный Запад не кормит, в отличие от затхлой «рашки»», — говорит писатель.
Прилепин уверен, что осудивший спецоперацию России на Украине артист мог не бояться мобилизации.
«Война — это для других. Одни воюют, другие осуждают. Как по ролям», — пишет он.
Накануне в Нижнем Новгороде отменили концерт Slimus. Это случилось после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина запросила Генпрокуратуру проверить Мотылева.
«Посмотрели на его «творчество», а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста Зеленского», — писала Мизулина
Ранее в Минкульте одобрили идею о дресс-коде для артистов на концертах.