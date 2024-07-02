Ольга Зарубина назвала Малинина нарциссом

Певица Ольга Зарубина заявила в беседе с aif.ru, что ее бывший муж, народный артист России Александр Малинин, встречался с девушками по вызову в браке.

По словам Зарубиной, Малинин демонстрировал, что данные особы и есть примеры «классных женщин».

«То есть валютная путана и есть эталон необыкновенной женщины. И все это – когда я была с маленьким ребенком на руках», — поделилась исполнительница.

Зарубина назвала поведение Малинина классической картиной для нарцисса, коим, как считает певица, он и является. По словам артистки, она поняла о нарциссической сущности бывшего супруга спустя много лет.

Зарубина призналась, что Малинин постоянно ее обесценивал в браке, говорил «гадкое» про ее внешность и характер.

«Помимо этого еще и обесценивание меня как творческой единицы. Он завидовал мне, моему голосу, безусловно. Легче сказать так: у Малинина не было избирательного момента, он не унижал меня в чем-то одном. Он обесценивал все во мне», — рассказала певица.

Зарубина призналась, что попала «в лапы нарцисса» из-за того, чтобы была недолюбленной с детства. Она уточнила, что не получала тепла и заботы в семье, и ее также избивал отчим.

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