Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ольга Зарубина назвала Малинина нарциссом

Певица Зарубина заявила, что Малинин встречался с девушками по вызову в браке

close
100%
Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица Ольга Зарубина заявила в беседе с aif.ru, что ее бывший муж, народный артист России Александр Малинин, встречался с девушками по вызову в браке.

По словам Зарубиной, Малинин демонстрировал, что данные особы и есть примеры «классных женщин».

«То есть валютная путана и есть эталон необыкновенной женщины. И все это – когда я была с маленьким ребенком на руках», — поделилась исполнительница.

Зарубина назвала поведение Малинина классической картиной для нарцисса, коим, как считает певица, он и является. По словам артистки, она поняла о нарциссической сущности бывшего супруга спустя много лет.

Зарубина призналась, что Малинин постоянно ее обесценивал в браке, говорил «гадкое» про ее внешность и характер.

«Помимо этого еще и обесценивание меня как творческой единицы. Он завидовал мне, моему голосу, безусловно. Легче сказать так: у Малинина не было избирательного момента, он не унижал меня в чем-то одном. Он обесценивал все во мне», — рассказала певица.

Зарубина призналась, что попала «в лапы нарцисса» из-за того, чтобы была недолюбленной с детства. Она уточнила, что не получала тепла и заботы в семье, и ее также избивал отчим.

Ранее Карина Нигай рассекретила своего возлюбленного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами