«Император принимал участие в пытках»: Татьяна Толстая рассказала о проклятии рода

Писательница и телеведущая Татьяна Толстая на ток-шоу «Ханга ПРО…» на медиаплатформе «Смотрим» рассказала о проклятии своего рода. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

По словам Толстой, ее дальний родственник, дипломат Петр Андреевич Толстой, получил от императора Петра I задание вернуть на родину сбежавшего за границу старшего сына.

«Петр Андреевич убедил царевича, что ничего страшного не случится, а по возвращении сына Петра I арестовали. Его пытали, говорят, сам император принимал участие в пытках», — рассказывает она.

Из мести царевич, согласно легенде, проклял род Толстых до 20 колена. Однако проклятия писательница не чувствует, но в сглаз и порчу верит.

Кроме того, добавила Толстая, она не считает нравственным ориентиром своего предка Льва Толстого.

Своего предка Льва Толстого Татьяна нравственным ориентиром не считает, хотя признает, что он был великим писателем.

«Нарожал кучу детей от своих крестьянок. Один кучером был, другие вообще где-то бегали голопузые. Это человек с дурным характером», — говорит она.

Всероссийскую популярность Толстая обрела благодаря роману «Кысь», изданному в 2000 году. Спустя два года вместе с Авдотьей Смирновой стала ведущей программы «Школа злословия». Лауреатка премий «Триумф» и «ТЭФИ».

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