Умерла пионер фотореализма Одри Флэк

В Нью-Йорке (США) скончалась пионер фотореализма, художница Одри Флэк. Об этом сообщает Washington Post.

По словам ее дочери Ханны Маркус, причиной смерти стали осложнения после разрыва аорты. Смерть наступила 28 июня.

За свою карьеру Одри Флэк переходила от экспрессионизма к фотореализму, а после — к созданию масштабных скульптур. Основной темой ее творчества был женский опыт — она вдохновлялась историями из греческой мифологии, украшениями современных женщин, чайными церемониями.

«Красивые, влиятельные женщины должны быть здесь [в парках]. Вместо генералов на лошадях», — говорила она о своих скульптурах.

Часто Флэк рисовала членов своей семьи — несмотря на то, что в начале карьеры ей приходилось скрывать мужа и двоих дочерей, у одной из которых был аутизм.

«В то время было почти радикально говорить, что вы мать, рассказывать о детях», — признавалась она в интервью журналу New Yorker в 2021 году.

Однажды, вспоминала Флэк, куратор попросил показать некоторые из ее картин, и художнице пришлось убрать все следы присутствия детей из своей столовой, которая одновременно служила студией.

«Я бегала по дому, убирая одежду, подгузники и все остальное. Любой признак того, что у меня есть ребенок, должен был быть уничтожен», — рассказывала она.

Один из самых амбициозных проектов Флэк так и не был завершен. Более шести лет она работала над бронзовой скульптурой Екатерины Браганской, португальской принцессы XVII века, которая вышла замуж за короля Англии Карла II и в честь которой был назван район Нью-Йорка Квинс. Пятиэтажная скульптура должна была быть покрыта сусальным золотом и драгоценными камнями.

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