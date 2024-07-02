Кушанашвили опубликовал аудиосообщение из реанимации: «Мне больно»

Шоумен Отар Кушанашвили опубликовал первое аудиосообщение после операции, в котором упомянул матч сборных Португалии и Словении на Чемпионате Европы по футболу. Запись опубликована в Telegram-канале журналиста.

«При той боли, которую я испытываю, и при той неимоверной дисциплине, которую я выказываю, к изумлению профессоров даже Бостонского университета я следил за драмой, превратившейся потом в триумф [Криштиану] Роналду», — признался телеведущий.

В сообщении он сравнил себя с португальским футболистом. По словам Кушанашвили, сейчас «ему больно», но он выиграет схватку у болезни и вернется. Шоумен также поблагодарил футболиста Дмитрия Тарасова и рэп-исполнителя T-Killah за поддержку.

Недавно Кушанашвили рассказывал, что пережил тяжелейшую реанимацию и продолжает оставаться в этом же отделении. Он очень устает, но горд собой.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

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