Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-директор Киркорова о недавнем выступлении Леонтьева: «Артист с большой буквы»

Продюсер Дзюник заявил, что Леонтьев утер нос Пугачевой своим выступлением

close
100%
Владимир Родионов/РИА Новости

Продюсер Леонид Дзюник восхитился выступлением Валерия Леонтьева на корпоративе в Москве. Его слова передает издание Teleprogramma.pro.

«Вот что значит артист с большой буквы! Просто восторг, и это все в 75 лет. Он утер нос практически всем нашим звездам, особенно Алле Пугачевой», — заявил бывший директор Филиппа Киркорова.

По словам Дзюника, он не ожидал, что Леонтьев вживую будет петь на выступлении. Он отметил, что даже более молодые певцы часто поют под фонограмму на подобных мероприятиях.

30 июня стало известно, что Леонтьев выступил в Москве после заявления о завершении карьеры. Отмечалось, что исполнитель получил за концерт 12 млн рублей.

В ноябре 2023 года концертный директор певца Борис Чигирев рассказывал, что Леонтьев может возобновить свою карьеру в 2024 году. Он заявлял, что у Леонтьева нет запланированных концертов, однако музыкант не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения.

В январе 2024 года Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года. По данным kp.ru, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 млн рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

Ранее Орбакайте спела на фоне Пугачевой в Израиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами