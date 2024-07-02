Экс-директор Киркорова о недавнем выступлении Леонтьева: «Артист с большой буквы»

Продюсер Леонид Дзюник восхитился выступлением Валерия Леонтьева на корпоративе в Москве. Его слова передает издание Teleprogramma.pro.

«Вот что значит артист с большой буквы! Просто восторг, и это все в 75 лет. Он утер нос практически всем нашим звездам, особенно Алле Пугачевой», — заявил бывший директор Филиппа Киркорова.

По словам Дзюника, он не ожидал, что Леонтьев вживую будет петь на выступлении. Он отметил, что даже более молодые певцы часто поют под фонограмму на подобных мероприятиях.

30 июня стало известно, что Леонтьев выступил в Москве после заявления о завершении карьеры. Отмечалось, что исполнитель получил за концерт 12 млн рублей.

В ноябре 2023 года концертный директор певца Борис Чигирев рассказывал, что Леонтьев может возобновить свою карьеру в 2024 году. Он заявлял, что у Леонтьева нет запланированных концертов, однако музыкант не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения.

В январе 2024 года Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года. По данным kp.ru, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 млн рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

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