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Карнавал о популярности Долиной после скандала: «В этом моя заслуга»

Певица Валя Карнавал заявила, что Долина стала популярнее после их скандала

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karna.val/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Валя Карнавал заявила, что у Ларисы Долиной произошел «гигантский буст» карьеры после их скандала. Об этом блогерша заявила в YouTube-интервью Надежде Стрелец.

«Если вы посмотрите этот выпуск, то она там говорит, что у нее нет никаких социальных сетей. После него у нее появились все социальные сети. Она стала мега популярной, на слуху. Я считаю, что в этом моя заслуга», — заявила Карнавал.

Она вспомнила, как Долина выпустила после конфликта композицию «Мураши по коже» с отсылкой к ней. В той песне Долина произнесла фразу: «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика». Это утверждение, заявила Карнавал, сильно задело ее в тот момент. При этом певица поняла, «как не будет себя вести в таком возрасте».

В 2021 году Карнавал оказалась в центре скандала. Блогерша поссорилась с Долиной на шоу Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) «Музыкалити». Тогда джазовая певица обвинила свою молодую коллегу в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования. В 2023-м знаменитости помирились на шоу «Неформат».

Ранее Егор Крид отреагировал на слухи о романе с фигуристкой Загитовой.

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