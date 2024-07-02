Суханкина об иске Гулькиной из-за интервью: «Не называла ее проституткой»

Певица Маргарита Суханкина призналась, что подумывала подать ответный иск на 10 млн рублей к Наталье Гулькиной, которая собралась судиться с ней из-за интервью. Об этом сообщает kp.ru.

«Можно взять любое интервью Гулькиной, и в каждом будет к чему придраться. Постоянный полив грязью и ахинея. Но у меня работы непочатый край. И я не могу тратить столько времени на дам, которые вышли в тираж», — заявила Суханкина.

Издание пояснило, что Наталья Гулькина подала иск о защите чести и достоинства против Суханкиной на 5 920 080 рублей. Причиной стало интервью исполнительницы Алене Жигаловой, в которой она назвала Гулькину «слабой на передок» женщиной, высказалась о ее любви к молодым мужчинам, «практически детям» и проч.

«Я сразу сказала, что буду называть вещи своими именами. При этом, я не называла ее ни сукой, ни проституткой. Не было прямых оскорблений. Я реально рассказывала истории, свидетелем которых сама являлась», — отметила Суханкина.

Она добавила, что коллега по «Миражу» первой начала высказываться публично. Суханкина подчеркнула, что многие годы терпела выпады от Гулькиной. Интервью Жигаловой она дала уже после того, как с той же журналисткой беседовала Гулькина.

«Раз Наталья захотела предать огласке свое бурное прошлое, так тому и быть. <...> Не знаю, как она морально страдает, если намеренно хочет увеличить аудиторию и привлечь внимание к своей персоне именно таким образом», — подытожила певица.

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