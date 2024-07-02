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Разбитый болезнью Паркинсона звезда «Назад в будущее» выступил на Гластонбери

Неизлечимо больной актер Майкл Джей Фокс присоединился к Coldplay на Гластонбери

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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Звезда фильма «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс вышел на сцену с группой Coldplay на фестивале Гластонбери в Великобритании. Об этом сообщает The Sun.

Разбитый болезнью Паркинсона 63-летний актер и лидер группы Крис Мартин исполнили песню «Fix You». Майкл Джей Фокс во время выступления повторил рифф из песни «Johnny B Goode» Чака Берри, которую исполнял в прославившей его картине.

«Основная причина, почему мы собрали группу — это просмотр «Назад в будущее». Спасибо нашему вечному герою и одному из самых удивительных людей на земле Майклу Джею Фоксу», — сказал Крис Мартин со сцены.

Диагноз Майклу Джею Фоксу поставили в 29 лет. Сейчас он передвигается на инвалидной коляске.

Накануне Фокс отметил, что не считает разумным думать о перезапуске фильма «Назад в будущее».

«Я не думаю, что в этом есть необходимость. Я не думаю, что фильм нуждается в перезагрузке. Вы собираетесь найти лучший способ рассказать историю? Я сомневаюсь в этом», — заявил актер.

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