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Юрий Назаров назвал изуродованной идеологией современную молодежь

Актер Назаров заявил, что у молодежи маразм в голове из-за цивилизованного мира

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Актер Юрий Назаров возмутился, что у современной молодежи «полный маразм в голове» из-за западной идеологии. Своим мнением 87-летний артист поделился с YouTube-каналом «Ломовка Live».

«Как можно оценивать нашу изуродованную молодежь, которая слушала западную идеологию? У них Бородино где-то под Сталинградом, а Сталин расстрелял Суворова. Все это случилось «благодаря» Соросам и тому самому «цивилизованному миру». А кто думать будет, соображать?» — заявил Назаров.

Он посоветовал молодежи учиться и напомнил о трудах Фридриха Энгельса. Назаров также назвал западный мир рабовладельцами. По его словам, именно из-за «цивилизованного мира» произошла блокада Ленинграда, и там же развилось террористическое движение ку-клукс-клан.

«Учиться, учиться, учиться. И людьми становиться, а не послушными бобиками», — высказался актер.

В мае Юрий Назаров резко осудил Дмитрия Назарова за «пресмыкание перед Западом». Он также заявил, что ему стыдно за слова и поступки своего однофамильца, которого пожилой артист сравнил с раздавленным слизняком без стержня.

Ранее Дукалис из «Улиц разбитых фонарей» назвал размер своей пенсии.

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