Кончаловский назвал идиотом Смирнова из-за слов об уходе из кино

Режиссер Андрей Кончаловский возмутился словами Андрея Смирнова, который решил попрощаться с коллегами на церемонии вручения кинематографических наград премии «Ника». Об этом сообщает mk.ru.

«Я еще в институте знал, что он идиот… Он большой кинематографист, никогда не успокаивается… Я желаю тебе забыть все то, что ты сказал, извиниться и продолжать свою преступную деятельность», — заявил Кончаловский.

Издание поясняет, что Смирнов на «Нике» получил персональную награду за сценарий фильма «За нас с вами». Выходя на сцену премии, 83-летний режиссер предположил, что это его последнее появление на этом мероприятии, поскольку он старше всех своих коллег.

Он также рассказал, как брал почти 30-летнюю паузу в карьере, но решил вернуться с фильмом «Жила-была одна баба». Тогда, вспомнил Смирнов, он почувствовал себя растерянным на съемках и пожаловался Кончаловскому. В ответ коллега ему сказал: «Ты совсем… Очнись! Держись, кретин».

Недавно стало известно, что фильм «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка получил премию «Ника» в номинации «Лучший игровой фильм». В номинации также были представлены фильм «Вызов» Клима Шипенко, историческая драма об октябрьском путче «1993» Александра Велединского, картина об экипаже попавшего в шторм рыболовного судна «Снегирь» Бориса Хлебникова, драма с элементами фантастики «Чувства Анны» Анны Меликян, а также история о жизни интеллигентной семьи в советской коммунальной квартире «За нас с вами» Андрея Смирнова.

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