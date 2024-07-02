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В Тюмени отменили концерт экс-битмейкера Моргенштерна

Организаторы фестиваля Мохито Fest сообщили об отмене концерта Slava Marlow

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slavamarlow/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Концерт певца Slava Marlow отменили на фестивале «Мохито Fest». Об этом сообщили организаторы на VK-странице мероприятия .

Отмечается, что выступление российского артиста не состоится по независящим от организаторов причинам. Сам музыкант в соцсетях не прокомментировал ситуацию.

Вместо Slava Marlow на мероприятии выступит рэпер Mayot.

Музыкальный фестиваль «Мохито Fest» пройдет 6 июля под открытым небом в Тюмени. В нем примут участие также Feduk и Biicla, которые исполнят на мероприятии свои хиты.

Музыкант Slava Marlow стал известен после того, как начал сотрудничать с Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом) в 19 лет. Их первой совместной работой стал трек «5 минут», а затем артисты выпустили альбом «Легендарная пыль», композиции El problema, Lollipop, Cadillac и проч. В 2020 году Slava Marlow начал сольную карьеру. Его альбом «Тузик» 2022 года набрал 18 млн прослушиваний на всех цифровых площадках за месяц.

Недавно сообщалось, что украинские рэперы отменили концерты в России после критики Мизулиной. 20 июля концерт рэперов должен был состояться в Москве в PIPL CLUB, 21 июля — в Санкт-Петербурге в ANGAR CLUB.

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