Кушанашвили прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике

Шоумену и журналисту Отару Кушанашвили предстоит сделать еще две операции из-за злокачественной опухоли в кишечнике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас, заявляет канал, телеведущего готовят к операциям: врачи ставят ему капельницы, чтобы повысить иммунитет и помочь организму выдержать новые хирургические вмешательства.

По данным Mash, шоумен чувствует себя «не очень», однако старается поддерживать боевой настрой. Кушанашвили все еще тяжело говорить, но он уже может самостоятельно садиться. В больнице телеведущий успел посмотреть матч между Грузией и Испанией в 1/8 чемпионата Европы, а также пообщаться с поклонниками в соцсетях. Близкие навещают его каждый день.

Недавно Кушанашвили рассказывал, что пережил тяжелейшую реанимацию и продолжает оставаться в этом же отделении. Он очень устает, но горд собой.

20 июня Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

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