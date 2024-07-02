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Егор Крид отреагировал на слухи о романе с фигуристкой Загитовой

Рэпер Егор Крид заявил, что не состоит в отношениях с фигуристкой Загитовой

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Телеграм-канал «Алина Загитова»

Певец Егор Крид опроверг слухи о романе с фигуристкой Алиной Загитовой на премии «25 самых стильных». Его слова передает издание Super.ru в своем Telegram-канале.

«Я свободен. Всегда, когда появляется девушка не из моего окружения, то мне с ней приписывают роман», — заявил музыкант.

27 июня Алина Загитова опубликовала фото, на котором ее целует Егор Крид. Этот снимок спровоцировал слухи о романе звезд.

В 2018 году Крид стал героем шоу «Холостяк», в финале которого выбрал Дарью Клюкину. Однако пара вскоре рассталась. По словам артиста, причиной разрыва стало то, что девушка предпочла популярность, а не отношения с ним.

В одном из своих интервью Егор Крид рассказывал, что у него было много избранниц. При этом певец отмечал, что «из всех нулей» может выделить трех-четырех девушек, с которыми у него были серьезные отношения.

Известно, что артист встречался с исполнительницей Валей Карнавал, с которой познакомился в 2020 году на съемках своего трека «Девочка с картинки». В 2021-м стало известно о расставании звезд. В том же году Крид высмеял бывшую возлюбленную в песне «Pussy Boy».

У Крида также были романы с актрисой Мирославой Карпович, певицей Ольгой Серябкиной, артисткой Нюшей, моделями Дианой Мелисон и Ксенией Дели и др.

Ранее бывший участник группы «Ария» намекнул на пополнение в семье.

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