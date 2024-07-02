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Назван лауреат премии «Ника» номинации «лучший игровой фильм»

Фильм «Праведник» Сергея Урсуляка стал лауреатом премии «Ника»

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Картина «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка получила премию «Ника» в номинации «лучший игровой фильм». Об этом объявил президент Российской Академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский, передает РИА Новости.

«Мне очень приятно, что я получил эту награду из рук Андрея Сергеевича Кончаловского, чья картина «Романс о влюбленных» в свое время во многом предопределила, так сказать, мою жизнь», - сказал Урсуляк, получая приз.

В основе сюжета «Праведника» лежит подвиг Николая Киселева, который летом 1942 года спас более 200 советских евреев, выведя их из фашистской оккупации за линию фронта.

В номинации также были представлены фильм «Вызов» Клима Шипенко, историческая драма об октябрьском путче «1993» Александра Велединского, картина об экипаже попавшего в шторм рыболовного судна «Снегирь» Бориса Хлебникова, драма с элементами фантастики «Чувства Анны» Анны Меликян, а также история о жизни интеллигентной семьи в советской коммунальной квартире «За нас с вами» Андрея Смирнова.

До этого режиссер Сарик Андреасян заявлял, что планирует снять полнометражный фильм по роману-эпопее «Война и мир».

Ранее стало известно, что франшиза «Шрека» пополнится пятой частью и спин-оффом об Осле.

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