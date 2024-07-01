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Дочь Пьера Нарцисса простила его после обвинений в домашнем насилии

Дочь Нарцисса Каролина-Кристель призналась, что простила домашнее насилие певца

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«Россия»

Дочь Пьера Нарцисса Каролина-Кристель Калачева призналась в шоу «Малахов», что простила отца за домашнее насилие.

Каролина-Кристель заявила, что у каждой семьи есть «свои секреты внутри». 17-летняя дочь артиста напомнила, что была совсем ребенком, когда обвинила родителя. Она не отрицает, что могла преувеличить проблему.

«Я сейчас анализировала просто, когда прощала, обращалась к нему мысленно. Он приходил ко мне во снах. Я поняла, что не так все страшно было. Просто с моего, наверное, детского какого-то взгляда — это было настолько страшно. Мне кажется, все дети так переживают какие-то ругательства со стороны родителей, ссоры. И мне кажется, надо было чуть повзрослеть и понять, что все нормально», — заявила Калачева.

В 2017 году Каролина-Кристель обвинила отца в домашнем насилии. Она признавалась, что отец ругал и бил ее за проигрыши в соревнованиях и нежелание посещать занятия. В июне 2022 года Пьера Нарцисса не стало.

8 декабря 2024 года стало известно, что вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева вышла замуж за музыканта Евгения Шахрая, который старше женщины на 23 года. 9 декабря вдова Нарцисса сообщила, что планирует сыграть свадьбу 31 мая 2024 года.

Ранее внебрачный сын Пьера Нарцисса впервые приехал в Россию.

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