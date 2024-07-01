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Стало известно о снижении выручки ледовых шоу Авербуха

«Звездач»: выручка ледовых шоу Авербуха снизилась на 200 млн рублей

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Пресс-служба Первого канала

Выручка ледовых шоу фигуриста и хореографа Ильи Авербуха снизилась на 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, выручка ООО «ММГ Скейтинг», чьим владельцем является Авербух, сократилась с 691 миллиона до 499 миллионов рублей за 2023 год. Как отмечает «Звездач», вдвое сократилась прибыль предприятия – с 35 миллионов до 17 миллионов рублей. Также у компании нашли задолженность на 40 тысяч рублей. Предприятие занимается постановкой концертов.

Авербух является серебряным медалистом «Олимпийских игр» за танцы на льду, а также режиссером, хореографом, постановщиком и продюсером различных ледовых шоу, к примеру, «Ледникового периода».

В июне Авербух сообщил, что приобрел матери квартиру в Крыму.

По словам Авербуха, в детстве он и его мать часто ездили в Крым, в частности в поселок Партенит. Спортсмен признался, что «обожал» это поселение и назвал его своим «местом силы». Сейчас фигурист там купил жилье для матери недалеко от Медведь-горы. Как отметил артист, она часто живет в Крыму.

Ранее Авербух рассказал, что ему не нравится в российской молодежи.

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