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Дукалис из «Улиц разбитых фонарей» назвал размер своей пенсии

Актер Селин заявил, что ему не платят добавку к пенсии

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Заслуженный артист России Сергей Селин, известный по роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», назвал размер своей пенсии. Об этом сообщает aif.ru.

Живущий в Санкт-Петербурге актер заявил, что ему, в отличие от московских актеров, не платят добавку в размере 30 тысяч к пенсии за звание. Такой надбавки для народных артистов в городе добилась коллега Селина по сериалу «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова, став депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

«У меня пенсия 37 тысяч 500 рублей. Добавку мне не платят. Насте Мельниковой все-таки удалось добиться того, чтобы народным артистам, включая народных художников, балетных артистов, платили, как и в Москве, 30 тысяч рублей дополнительно», — объяснил он.

Селин отметил, что вышел на пенсию чуть позже — не в 60, а в 63, — и не переживал о размере выплат, поскольку «заблаговременно позаботился о своем будущем».

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