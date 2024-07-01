Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кологривого выгнали с проектов из-за дебоша: «Кащея не будет во второй части»

Актер Кологривый заявил, что его выгнали с некоторых проектов из-за дебоша

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Актер Никита Кологривый признался в программе «Шоу Воли», что его выгнали с нескольких проектов после дебоша в ресторане.

Ведущий передачи Павел Воля заявил, что в скором времени начнутся съемки второго сезона сериала «Слово пацана». Кологривый очень удивился этой новости. Он признался, что ему еще не поступали предложения о возвращении в проект. Артист предположил, что его могут не взять во второй сезон из-за скандалов.

«Подождите! Кащея не будет во второй части?» — спросил Воля.

«Я думаю, что нет (не будет)», — ответил актер.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

В апреле телеведущий Марат Башаров заявил, что считает неудивительным скандальное поведение Кологривого, так как слава пришла к нему в молодом возрасте. Артист отметил, что на месте коллеги пошел бы бесплатно поработать уборщиком на месяц в том ресторане, где устроил пьяный дебош.

Ранее Никита Кологривый написал поэму для дочери в СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами