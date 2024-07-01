Кологривого выгнали с проектов из-за дебоша: «Кащея не будет во второй части»

Актер Никита Кологривый признался в программе «Шоу Воли», что его выгнали с нескольких проектов после дебоша в ресторане.

Ведущий передачи Павел Воля заявил, что в скором времени начнутся съемки второго сезона сериала «Слово пацана». Кологривый очень удивился этой новости. Он признался, что ему еще не поступали предложения о возвращении в проект. Артист предположил, что его могут не взять во второй сезон из-за скандалов.

«Подождите! Кащея не будет во второй части?» — спросил Воля.

«Я думаю, что нет (не будет)», — ответил актер.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

В апреле телеведущий Марат Башаров заявил, что считает неудивительным скандальное поведение Кологривого, так как слава пришла к нему в молодом возрасте. Артист отметил, что на месте коллеги пошел бы бесплатно поработать уборщиком на месяц в том ресторане, где устроил пьяный дебош.

Ранее Никита Кологривый написал поэму для дочери в СИЗО.