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В России признали экстремистскими три тома «Черной книги Сатаны»

В Петербурге «Черную книгу Сатаны» и «Храм крови» признали экстремистской литературой

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге суд признал экстремистскими четыре книги — три тома «Черной книги Сатаны» и книгу «Храм Крови. Легенды Пурпурного Города». Об этом сообщает РБК.

Прокурорская проверка нашла в книгах пропаганду неполноценности «слабых людей» и унижения христиан. Ведомство заключило, что содержание книг может спровоцировать политические, межэтнические, межконфессиональные или межнациональные конфликты.

Три тома «Черной книги Сатаны» написал автор под псевдонимом O.N.A., они доступны онлайн. Книга «Храм Крови. Легенды Пурпурного Города» Маргариты Кристэль также доступна в онлайн-магазинах в электронном виде.

Накануне страницы сайтов с песней «Порнофильмов» «Роди мне 1 000 детей» внесли в реестр запрещенных.

По словам представителей Роскомнадзора, ограничение доступа к материалам основано на положениях статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Ведомство отметило, что текст указанной композиции содержит призывы к экстремистской деятельности.

Ранее был назначен новый суд по делу лидера группы «Пасека».

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