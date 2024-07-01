Земфира запланировала тур по Европе

Российская певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) запланировала концертный тур по Европе. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Земфира отправится на европейские гастроли осенью: 13 сентября у нее запланирован концерт в Белграде, 15 числа — в Лимассоле, а 18 — в Тбилиси. 7 октября артистка выступит в Праге, а 13 числа — в Риге.

После начала спецоперации России на Украине Земфира уехала во Францию.

В мае 2023-го появились слухи о получении артисткой второго гражданства Франции. Однако позднее исполнительница их опровергла, отметив, что является гражданкой Российской Федерации и никаких иных гражданств у нее «нет и не будет».

Накануне сообщалось, что московская квартира Земфиры может стоить около 60 миллионов рублей.

Ранее была названа возможная дата концерта американского рэпера Канье Уэста в Москве. По данным инсайдера, шоу запланировано на 6 сентября, а артист приезжал в столицу ради выбора площадки, специально подобрав дату поездки так, чтобы он попал на празднование юбилея дизайнера Гоши Рубчинского.