Фанаты Канье Уэста несколько часов ждут артиста у отеля Four Seasons в Москве

Толпа фанатов и журналистов уже шестой час ожидает появления американского рэпера Канье Уэста у отеля Four Seasons, расположенного в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Люди начали собираться перед входом в гостиницу еще днем. Поклонники пришли увидеть артиста, несмотря на жару.

Сотрудники правоохранительных органов попросили граждан не выходить на проезжую часть и установили ограждения, чтобы избежать несчастных случаев. При этом сам рэпер до сих пор не появлялся возле отеля. Однако фанаты продолжают скандировать его имя и пока не собираются расходиться.

О том, что Канье Уэст прилетел в Москву, стало известно 30 июня. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказала «Газете.Ru», что американский рэпер приехал в столицу РФ на день рождения дизайнера.

В свою очередь, продюсер Яна Рудковская не исключила, что артист проведет концерт на стадионе «Лужники». Однако в пресс-службе площадки эту информацию не подтвердили.

Позже Telegram-канал Shot сообщил, что у музыканта нет точной даты возвращения в США. По информации журналистов, Канье Уэст может покинуть РФ в любой момент.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали визит Канье Уэста в столицу страны.