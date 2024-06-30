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В ГУМе рассказали о визите Канье Уэста

ГУМ подтвердил визит рэпера Канье Уэста на смотровую площадку в центре Москвы

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Rich Fury/VF20/Getty Images

В пресс-службе ГУМа рассказали, что рэпер Канье Уэст посетил смотровую площадку торгового центра на Красной площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе подчеркнули, что Уэст посетил Bosco-кафе и поднимался на крышу.

До этого Уэста засняли с Гошей Рубчинским в столовой ГУМа.

На опубликованных кадрах рэпер в сопровождении охраны покидал помещение столовой, избегая фотографирующих его фанатов и папарацци.

Пока Канье Уэст не комментировал свой приезд в Москву, однако журналисты «Газета.Ru» получили комментарий от команды Гоши Рубчинского. Также известно, что вместе с рэпером прилетела Бьянка Цензори.

«День рождения Гоши проходил в ресторане «Белуга», и также Йе погулял по вечерней Москве, посетил дом Гоши, встретился с родителями, с семьей и отметили день рождения, 40 лет, юбилей. Данный визит носит частный характер. Это дружеский частный визит без любых коммерческих обязательств, поэтому любые вопросы коммерческой деятельности артиста Йе мы комментировать не можем», — сообщили в команде дизайнера.

Ранее была названа стоимость номера в отеле Канье Уэста в Москве.

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Канье Уэст в Москве
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