ГУМ не подтвердил, что Канье Уэст и Рубчинский были у них на крыше

Пресс-служба ГУМ не подтвердила РИА Новости данные о том, что американский рэпер Канье Уэст и российский модельер Гоша Рубчинский якобы были у них на крыше.

Блогер и журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала, что Уэст и Рубчинский на крыше ГУМа рассматривали Красную площадь.

Сам Канье Уэст позже официально подтвердил свой приезд в Москву. Об этом он написал в личном блоге во «ВКонтакте».

До этого команда бренда «Гоша Рубчинский» подтвердила «Газете.Ru» информацию о том, что рэпер Канье Уэст приехал в Москву на день рождения дизайнера. Отмечается, что американский артист отмечал день рождения Рубчинского в ресторане «Белуга» и гулял по городу.

В команде рассказали, что день рождения Гоши проходил в ресторане «Белуга», и также Йе погулял по вечерней Москве, посетил дом Гоши, встретился с родителями, с семьей и отметили день рождения, 40 лет, юбилей. Данный визит носит частный характер. Это дружеский частный визит без любых коммерческих обязательств, поэтому любые вопросы коммерческой деятельности артиста Йе мы комментировать не можем.

Ранее жену Канье Уэста осудили за боди со стрингами на прогулке с дочерьми рэпера.