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Леонтьев заявил, что не позволит манипулировать своим именем

Певец Леонтьев признался, что пока не планирует сольные концерты

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Евгений Резник/РИА «Новости»

Певец Валерий Леонтьев возмутился в беседе с mk.ru слухами об эмиграции в США.

Леонтьев заявил, что никому не позволит манипулировать своим именем. Он отметил, что до конца остается верен своим зрителям и все «скажет им сам». Ему не нужны «посредники с сомнительными целями». Артист уточнил, что находится в России, потому что очень скучает по друзьями и поклонникам.

Леонтьев добавил, что пока не планирует выступать с сольными концертами.

«Хотя, конечно, работают и Шер, и Мадонна, это те звезды, с которых в плане работоспособности и верности сцене надо брать пример», — отметил певец.

19 марта Леонтьев в 75-летний юбилей сообщил об уходе со сцены. По словам артиста, жанр, в котором он выступал, «не терпит дряхлости». Музыкант также поблагодарил фанатов, которые сейчас поздравляют его в сети.

В июне Telegram-канал «Звездач» сообщил, что Леонтьев выступил в Москве после заявления о завершении карьеры. По данным издания, стоимость гонорара певца за частный корпоратив составила 12 миллионов рублей.

Ранее директор Леонтьева вспомнил, как артиста осуждали за блестящие брюки.

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