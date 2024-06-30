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Федункив высмеяла Галкина в браке с Пугачевой

Актриса Федункив пошутила, что Галкин прикрывает конфликты в браке мнимой гармонией

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Личный архив Марины Федункив

Актриса и юмористка Марина Федункив высмеяла пародиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в шоу «Натальная карта».

Ведущая шоу Олеся Иванченко предположила, как могла себя вести Федункив в прошлой жизни. По ее словам, артистка, возможно, жила в браке по расчету.

«Могла быть женщиной, которая вышла по расчету без любви, играла на публику… Могли быть конфликты, которые прикрывались на людях мнимой гармонией», — отметила ведущая.

Федункив пошутила, что подобное поведение подходит Галкину в отношениях с Пугачевой.

«Ты прям сейчас какого-то Галкина описала», — заявила юмористка.

Пугачева и Галкин поженились в декабре 2011 года. В сентябре 2013-го у них появились на свет близнецы — сын Гарри и дочь Елизавета. После начала спецоперации России на Украине Примадонна вместе с детьми и мужем улетела из России в Израиль.

Пугачева обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее продюсер рассказал, приедет ли Пугачева на фестиваль Вайкуле.

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