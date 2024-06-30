Стал известен гонорар Леонтьева за выступление на корпоративе в Москве

Певец Валерий Леонтьев выступил в Москве после заявления о завершении карьеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, Леонтьев выступил на корпоративе за 12 миллионов рублей. Как отмечает издание, артист приехал из США в Россию, чтобы дать концерт. Однако директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг, что знаменитость живет в Америке на постоянной основе.

Чигирев сообщил, что Леонтьев живет в России и «иногда уезжает».

В ноябре 2023 года Чигирев рассказывал, что Леонтьев может возобновить свою карьеру в 2024 году. Директор заявлял, что у Леонтьева нет запланированных концертов, однако он не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения.

В январе 2024 года Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года. По данным kp.ru, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 млн рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

19 марта Леонтьев в 75-летний юбилей сообщил об уходе со сцены. По словам артиста, жанр, в котором он выступал, «не терпит дряхлости». Музыкант также поблагодарил фанатов, которые сейчас поздравляют его в сети.

Ранее представители «Лужников» заявили о фейковости концертов Канье Уэста в Москве.