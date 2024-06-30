Анна Седокова приняла участие в экстремальном шоу

Певица Анна Седокова стала участницей шоу «Выжить в Дубае».

Седокова появилась в новом выпуске программы, удивив членов команды звезд, которые не ожидали нового участника. Артистка призналась, что давно хотела поучаствовать в шоу, но не могла из-за ребенка. Певицу приглашали уже два раза приглашали на передачу.

«Этот проект был моей большой мечтой. Но жизненные обстоятельства были против, поэтому я все время отказывалась», — поделилась исполнительница.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

В июне ведущая шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» Ляйсан Утяшева рассказала о победителе шоу «Выжить в Дубае. Возвращение».

По словам Утяшевой, за время съемок народная команда научилась играть, они стали мудры в своих решениях и научились по-настоящему слышать ведущую. Она заявила, что победитель будет неожиданный для всех.

Ранее Решетова объяснила, почему дважды отказалась от участия в «Выжить в Дубае».