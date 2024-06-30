Виктория Боня раскрыла, когда у нее последний раз был секс

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что последний раз занималась сексом полгода назад.

По словам Бони, интим произошел у нее в Перу.

Боня более двух лет скрывала отношения с бизнесменом Русланом Гасановым, который официально состоял в браке с другой женщиной. В октябре 2023 года они стали вместе выходить в свет и делиться совместными фото. Телеведущая старше бизнесмена на 14 лет. 13 февраля Боня объявила о расставании с предпринимателем.

В июне Боня сообщила, что рассталась с Гасановым из-за контроля и ревности со стороны партнера. Она вспомнила, как опубликовала в социальных сетях скриншот с другом, что не понравилось Гасанову. Возлюбленный потребовал удалить публикацию. Он возмутился, что на фото она сидит «голая в халате». Сама блогерша так не считала. По словам знаменитости, в ее гардеробе есть более откровенные наряды.

Боня также рассказала, что сделала пластику частично из-за Гасанова. Телеведущая хотела соответствовать своему молодому возлюбленному. Она призналась, что хейтеры назвали ее «старухой».

Ранее Виктория Боня пожелала себе роман с 60-летним миллиардером.