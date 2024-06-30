Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директор Леонтьева ответил на слухи о возвращении певца из США

Директор Леонтьева Чигирев заявил, что певец живет в России

close
100%
Андрей Александров/РИА Новости

Директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев сообщил в беседе с Telegram-каналом «Светский хроник», что певец не эмигрировал из России в США.

«Валерий Яковлевич живет в России и иногда уезжает», — рассказал директор артиста.

По данным издания, на днях Леонтьев дал концерт в Москве. Певец выступил на корпоративе в честь юбилея некого бизнесмена. На мероприятии также присутствовал Николай Басков.

В ноябре 2023 года Чигирев рассказывал, что Леонтьев может возобновить свою карьеру в 2024 году. Директор заявлял, что у Леонтьева нет запланированных концертов, однако он не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения.

В январе 2024 года Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года. По данным kp.ru, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 млн рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

19 марта Леонтьев в 75-летний юбилей сообщил об уходе со сцены. По словам артиста, жанр, в котором он выступал, «не терпит дряхлости». Музыкант также поблагодарил фанатов, которые сейчас поздравляют его в сети.

Ранее директор Леонтьева вспомнил, как артиста осуждали за блестящие брюки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами