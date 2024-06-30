Директор Леонтьева ответил на слухи о возвращении певца из США

Директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев сообщил в беседе с Telegram-каналом «Светский хроник», что певец не эмигрировал из России в США.

«Валерий Яковлевич живет в России и иногда уезжает», — рассказал директор артиста.

По данным издания, на днях Леонтьев дал концерт в Москве. Певец выступил на корпоративе в честь юбилея некого бизнесмена. На мероприятии также присутствовал Николай Басков.

В ноябре 2023 года Чигирев рассказывал, что Леонтьев может возобновить свою карьеру в 2024 году. Директор заявлял, что у Леонтьева нет запланированных концертов, однако он не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения.

В январе 2024 года Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года. По данным kp.ru, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 млн рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

19 марта Леонтьев в 75-летний юбилей сообщил об уходе со сцены. По словам артиста, жанр, в котором он выступал, «не терпит дряхлости». Музыкант также поблагодарил фанатов, которые сейчас поздравляют его в сети.

Ранее директор Леонтьева вспомнил, как артиста осуждали за блестящие брюки.