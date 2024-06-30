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Сосо Павлиашвили пожаловался на давление из-за коронавируса

Певец Сосо Павлиашвили сообщил, что пять раз переболел коронавирусом

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Андрей Титов/Business Online/Global Look Press

Певец Сосо Павлиашвили пожаловался в шоу «Секрет на миллион» на высокое давление.

Павлиашвили объяснил, что у него ухудшилось здоровье после COVID-19. Артист пять раз перенес коронавирус. Певец уточнил, что у него не было серьезных осложнений, так как он много ходит и сопротивляется болезни.

Павлиашвили вспомнил, как в одну из ночей у него резко поднялось давление.

«Я не мог зайти в самолет. У меня паника началась. Но надо было себя взять в руки», — рассказал исполнитель.

Павлиашвили воспитывает детей вместе с бывшей бэк-вокалисткой группы «Мирони» Ириной Патлах. В их союзе родились две дочери — Елизавета в 2004-м и Сандра в 2008-м. Артисты обвенчались только в 2020 году.

В апреле Павлиашвили признался, что откроет ресторан с узбекской кухней. По словам артиста, заведение пока находится в стадии строительства. Однако у него еще один ресторан, но грузинской кухни, и он уже работает.

Павлиашвили также упомянул, что занимается домашним хозяйством — разводит кур. Артист отметил, что их семья часто отдает яйца другим людям.

Ранее «Газета.Ru» к юбилею Павлиашвили подготовила галерею с основными вехами его творчества.

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