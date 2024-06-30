Сысоева о нежелании Стоуна жениться: «Ничего страшного»

Актриса и юмористка Надежда Сысоева призналась в беседе с изданием «СтарХит», что спокойно относится к нежеланию возлюбленного, блогера и спортсмена Саши Стоуна, жениться.

Сысоева отметила, что у них нет разлада в отношениях на этот счет. По словам артистки, на данный момент она и возлюбленный занимаются личностным ростом и своей карьерой.

«Мы даже не отдыхали-то толком вместе. У нас была работа, следом сразу съемки «Выжить в Дубае», поэтому ничего страшного нет в том, что оба медийных человека занимаются собой. Мы вместе: вечера проводим друг с другом, гуляем с собаками, готовим завтраки, все в порядке», — поделилась комикесса.

Стоун рассказывал, что пока не готов заводить семью. Блогер хочет заниматься карьерой и «пожить для себя».

При этом Сысоева заявляла, что не против выйти замуж. Она призналась, что в глобальном плане реализовала себя как артистку. По словам юмористки, она снималась в сериалах «крутых» режиссеров и купила квартиру в Москве. На данный момент, как заявила актриса, она хочет «выдохнуть» и «быть девочкой». Комикесса желает создать семью.

Ранее Виктория Боня намекнула на ссоры между Сашей Стоуном и Надеждой Сысоевой.