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Егор Крид обратился к бывшим девушкам

Певец Крид заявил, что бывшие сделали его сильнее

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Российский певец Егор Крид на первом стадионном концерте в Москве обратился к своим бывшим девушкам. Его цитирует Voice.

«Спасибо бывшим, что сделали нас сильнее», — сказал он, призвав поклонников не переживать, если они все еще не нашли вторую половинку.

Крид также признался, что всю жизнь хотел быть молодым отцом, но претендентки на роль матери не нашлось.

«Есть успех большой, много людей тебя любят, стадион собираешь на 40 тысяч, а вот простого человеческого счастья сильно не хватает. Это грустно», — сказал он.

В 2018 году Крид стал героем шоу «Холостяк», в финале которого выбрал Дарью Клюкину. Однако пара вскоре рассталась. Также артист встречался с исполнительницей Валей Карнавал, с которой познакомился в 2020 году на съемках своего трека «Девочка с картинки».

У Крида также были романы с актрисой Мирославой Карпович, певицей Ольгой Серябкиной, артисткой Нюшей, моделями Дианой Мелисон и Ксенией Дели и др.

Недавно 30-летний артист заявил, что его сердце свободно.

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