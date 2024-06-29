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«Много нарциссов»: Бородина рассказала об участниках нового «Последнего героя»

Телеведущая Бородина: среди участников нового «Последнего героя» много нарциссов

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Пресс-служба ТВ-3

Ведущая шоу «Последний герой. Русский сезон» Ксения Бородина рассказала об участниках нового сезона проекта. Ее цитирует «СтарХит».

По словам Бородиной, ей понравились все участники — коммуникация с ними происходит легко и просто.

«Много нарциссов. Все, кто стремится на телевидение, достаточно нарциссичны по своей природе», — объяснила она одну особенность участников проекта.

При этом, добавила она, во время съемок «Последнего героя» все они старались спрятать негативные черты, создать идеальный образ.

«Но потом и природа, и погода делают свое дело, маски быстро слетают, и ты видишь истинные лица. Но хоть ребята и могут порой сорваться, поругаться друг с другом, они не переходят границы разумного», — заверила Бородина.

Премьера реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» состоится 29 июня на телеканале ТВ-3. Впервые в истории действие проекта проходит в России — на берегу Телецкого озера в Республике Алтай. Корреспондент «Газеты.Ru» побывал на съемках одного из состязаний, где пообщался с участниками и организаторами шоу.

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