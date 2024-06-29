«Много нарциссов»: Бородина рассказала об участниках нового «Последнего героя»

Ведущая шоу «Последний герой. Русский сезон» Ксения Бородина рассказала об участниках нового сезона проекта. Ее цитирует «СтарХит».
По словам Бородиной, ей понравились все участники — коммуникация с ними происходит легко и просто.
«Много нарциссов. Все, кто стремится на телевидение, достаточно нарциссичны по своей природе», — объяснила она одну особенность участников проекта.
При этом, добавила она, во время съемок «Последнего героя» все они старались спрятать негативные черты, создать идеальный образ.
«Но потом и природа, и погода делают свое дело, маски быстро слетают, и ты видишь истинные лица. Но хоть ребята и могут порой сорваться, поругаться друг с другом, они не переходят границы разумного», — заверила Бородина.
Премьера реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» состоится 29 июня на телеканале ТВ-3. Впервые в истории действие проекта проходит в России — на берегу Телецкого озера в Республике Алтай. Корреспондент «Газеты.Ru» побывал на съемках одного из состязаний, где пообщался с участниками и организаторами шоу.
Ранее Светлана Бондарчук рассказала, как смогла помириться с сыном.