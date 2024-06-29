Элджей устроил скандал из-за Ивлеевой

Рэпер Элджей устроил скандал из-за вопроса о своей экс-супруге блогерше Насте Ивлеевой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

После московского концерта журналисты встретили Элджея на вокзале. У рэпера поинтересовались, не хочет ли он помочь с долгами Ивлеевой. На опубликованной изданием записи видно, что Элджей попытался выбить телефон из рук журналиста, после чего удалился в свое купе.

Известно, что Ивлеевой заблокировали счета из-за долгов перед ФНС, и теперь ей грозит запрет на выезд за границу. По информации издания, за последние две недели долг Ивлеевой вырос на 135 тысяч рублей и теперь составляет почти 11,5 млн рублей.

20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали, после вечеринки Ивлеева была оштрафована и подверглась проверкам.

Накануне Лада Дэнс погасила миллионный долг перед налоговой.

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