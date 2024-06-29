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Лада Дэнс погасила миллионный долг перед налоговой

Певица Лада Дэнс выплатила миллион рублей долга перед ФНС

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Телеканал «Россия 1»

Певица Лада Дэнс (настоящее имя Лада Волкова) погасила все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) за полгода. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Она должна была ФНС почти миллион рублей, из-за чего служба грозила артистке блокировкой счетов и запретом на выезд за границу.

С декабря Лада Дэнс начала постепенно выплачивать долг. По информации издания, недавно она внесла последние 275 тысяч рублей.

Накануне стало известно, что Лада Дэнс открыла новую компанию, которая будет заниматься исполнительским искусством — ООО «Бэйби Дэнс» было зарегистрировано в мае. Деятельность по документам: исполнительское искусство, звукозапись, издание музыкальных произведений, передает канал.

В разговоре с журналистами канала певица заявила, что сама возвращаться в музыкальный бизнес не собирается.

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